المرور: كاميرات مراقبة بالزي الشرطي لتسجيل المخالفات من كلا الطرفين

تقوم الإدارة العامة للمرور بتزويد ضباط المرور المنتشرين في الطرق السريعة بكاميرات مراقبة متعلقة ببذلاتهم، وذلك لأن الإدارة تهدف إلى تعميم تلك الكاميرات بتوزيعها على الضباط المنتشرة على كافة الطرق الذى يصل عددهم لأكثر من 3 الآف ضابط، وتعمل الكاميرات على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلا ونهارا، وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، بالإضافة لتصوير المخالفات المرورية، لأنها مزودة بخاصية لتصوير الأحداث والوقائع، وتوثيقها فور حدوثها، ونقلها مباشرة لغرفة عمليات إدارة المرور، بما يكفل نقل صورة حية ومباشرة من موقع الحدث، ويتيح الفرصة للتدخل السريع، لاحتواء أى موقف في حينه.



