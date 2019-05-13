ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية فى الموسكى، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات.





كان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف الجندى مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "ب . و . ع"، و "خ .ح"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم الموسكى، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة الموسكى.









تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.