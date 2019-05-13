ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:38 ص
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة
قسم الموسكي
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية فى الموسكى،  وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات. 

كان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف الجندى  مدير المباحث الجنائيه، يفيد إلقاء القبض على "ب . و . ع"، و "خ .ح"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم الموسكى، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى شوارع دائرة الموسكى.


تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا