زكي فطين عبدالوهاب يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

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تصدر الفنان زكى فطين عبد الوهاب نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد مؤشر بحث جوجل بعد إعلان إصابته بمرض سرطان الرئة.



وكتب زكي عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان الرئة من شهر بس، انا تمام وبتعالج".



وتابع: "بتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".