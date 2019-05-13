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زكي فطين عبدالوهاب يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:23 ص
زكي فطين عبدالوهاب يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
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الفجر الفني
 
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تصدر الفنان زكى فطين عبد الوهاب نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد مؤشر بحث جوجل بعد إعلان إصابته بمرض سرطان الرئة.

وكتب زكي عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان الرئة من شهر بس، انا تمام وبتعالج".

وتابع: "بتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".
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