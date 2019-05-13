زكي فطين عبدالوهاب يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
الإثنين 13/مايو/2019 - 09:23 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تصدر الفنان زكى فطين عبد الوهاب نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد مؤشر بحث جوجل بعد إعلان إصابته بمرض سرطان الرئة.
وكتب زكي عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان الرئة من شهر بس، انا تمام وبتعالج".
وتابع: "بتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".
وكتب زكي عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان الرئة من شهر بس، انا تمام وبتعالج".
وتابع: "بتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".
Advertisements