اليوم الثّامِن من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1440هـ





*المغناطيسيّة الشّخصيّة**





*مُقدّمَة فى علم النّفس....





(تعريف المغناطيسيّة الشخصيّة)

هى تلك القوّة النفسيّة الكامنة فى الإنسان والتى لها شأنٌ عظيم فى تحقيق آماله ومن مُمَيزاتها أنها تُكسِب صاحبها ثقة من حوله وإحترامهم وإجلالهم له وتجعلهم مشدودين تجاهه كأنه قُطب مغناطيس.









((الفصل الثّانِى)) مُمَيّزات الرجل المغناطيسى ، الشعور بالرّاحة ، النظرة الخاصة ، الأدب الدّائم ، الضعيف يزداد ضعفاً والقوىّ يزداد قوّة ، الحرص على معلوماته وأسراره ، بعيد عن الطيش والرّعونة ، يعمل طبقاً لقوانين ثابتة ، التعلق به والإنجذاب إليه ، كيف يستخدم قوّته لنفسه.





4-الأدب الدّائم: المغناطيسية لاتنفصل عن الأدب والأخلاق ، فلايُمكن تصوّر شخص أرعن أو سيئ الخُلق وله جاذبيّة فسوء الخلق يُنفّر الناس منه على إختلاف أذواقهم ، الأخلاق الحميدة والصفات الراقية تجعل من صاحبها محبوباً من الناس مُطمئنين إليه ورُبّما إئتمنوه على أسرارهم لثقتهم فيه.





5-الضعيف يزداد ضعفاً والقوىّ يزداد قوّة: الشخص المغناطيسى إيجابى يُؤثر فى السلبى وليس العكس ، بمعنى أن قوّة شخصيّته تمدّه بالقدرة على التأثير على الشخص سيئ الطباع والإرتقاء به ، وعلى العكس فالشخص سيئ الخُلق سلبى الصفات نجده يتضاءل أمام الشخص الكاريزماتى ويحاول تقليده والأخذ من صفاته الإيجابية ليتحول من الضعف/سوء الخلق ،إلى الجاذبية والقوّة / الأخلاق الحميدة ، لذلك كثير من النجوم والدّعاة والمُعلمين لابدّ لهم من المغناطيسيّة ليقومو بدورهم فى الإرشاد وتعلية صفات أفراد المُجتمع للأفضل.





6-الحرص على معلوماته وأسراره: الشخص المغناطيسى عادةً لايتكلم عن نفسه بدافع التواضع وهذا يُمكّنه من التواصل مع مختلف طبقات الناس بسهولة ، وفى نفس الوقت قليل الكلام يبدو غامضاً وهذا يزيد من جاذبيّته ليبدأ كل شخص بتخيّل أسلوب حياة هذا الشخص المغناطيسى من وجهة نظره ، لهذا كان شغف الناس لمعرفة أسرار نجوم السينما ولاعبى كرة القدم والمشاهير ، الشخص المغناطيسى مهما كان كلامه مُختصراً أو يلمس موضوعاً بسيط الأهميّة فالناس يعطون كلامه الأهميّة الكبيرة مهما كان موضوع الحديث بسيطاً.





***المَصْدَر: كتاب المغناطيسيّة الشخصيّة أو طرق الجاذبيّة وتقوية الإرادة لجمعيّة المباحث النفسيّة بأوروبا بقلم أحمد بهجت***



