صفقة برشلونة الجديدة يعلق على كارثة ليفربول

تحدث لاعب خط وسط أياكس الهولندي فرينكي دي يونج عن انتقاله القادم إلى برشلونة الاسباني وتوديع فريقه لدوري الأبطال.





وقال دي يونج في تصريحات نقلتها الموندو ديبورتيفو :"نعم ، لقد رأيت مباراة ليفربول-برشلونة. إذا كانوا بحاجة لي؟ لا أعرف. من المؤسف أنه لو كانت المباراة مختلفة قليلاً ، لكان برشلونة في النهائي وكان بإمكانه الفوز باللقاء".





وودع برشلونة دوري الأبطال بعد الخسارة من ليفربول 4-0 في إياب نصف النهائي رغم الفوز 3-0 في الذهاب.