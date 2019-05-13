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صفقة برشلونة الجديدة يعلق على كارثة ليفربول

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:20 ص
صفقة برشلونة الجديدة يعلق على كارثة ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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تحدث لاعب خط وسط أياكس الهولندي فرينكي دي يونج عن انتقاله القادم إلى برشلونة الاسباني وتوديع فريقه لدوري الأبطال.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها الموندو ديبورتيفو :"نعم ، لقد رأيت مباراة ليفربول-برشلونة. إذا كانوا بحاجة لي؟ لا أعرف. من المؤسف أنه لو كانت المباراة مختلفة قليلاً ، لكان برشلونة في النهائي وكان بإمكانه الفوز باللقاء".

وودع برشلونة دوري الأبطال بعد الخسارة من ليفربول 4-0 في إياب نصف النهائي رغم الفوز 3-0 في الذهاب.
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