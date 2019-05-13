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عشرات القتلى بانفجار صهريج لنقل الوقود في النيجر

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:20 ص
عشرات القتلى بانفجار صهريج لنقل الوقود في النيجر
انفجار صهريج نفط - أرشيفية
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وكالات
 
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أفاد التلفزيون الرسمى فى النيجر، اليوم الاثنين، بمصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود، على مسافة مئات الأمتار من مطار العاصمة نيامى الدولى.

 

وذكر الديوان الرئاسى فى النيجر ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ أن الانفجار وقع فى ساعة متأخرة من مساء أمس، موضحا أن الحصيلة الرسمية لعدد القتلى بلغت 60 شخصا ثم ارتفع العدد إلى أن وصل إلى 76 شخصا.

 

وفى نفس السياق، أفاد شهود عيان بأن شاحنة الصهريج، انقلبت على السكة الحديد لدى خروجها من المدينة، ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب منها.

 

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