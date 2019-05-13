قبل أذان المغرب.. دعاء اليوم الثامن من رمضان 1440
الإثنين 13/مايو/2019 - 09:04 ص
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ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم الثامن من رمضان وأفضل الأوقات لترديد دعاء اليوم الثامن من رمضان:
وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".
يمكن ترديد الدعاء قبل أذان المغرب وقبل الإفطار
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