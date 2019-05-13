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استعادة الحركة المرورية بطريق اسكندرية الصحراوي

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:05 ص
استعادة الحركة المرورية بطريق اسكندرية الصحراوي
حادث
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سليم الهواري
 
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صرح صدر أمني بالإدارة العامة للمرور، منذ قليل، بأنه تم استعادة الحركة المرورية منذ قليل، بطريق إسكندرية الصحراوي، بعد توقف حركة المرور فيه؛ لوقوع حادث تصادم أدى إلى تعطيل حركة السير لوجود حطام على الطريق.

وتعود الواقعة عندما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

الجدير بالذكر تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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