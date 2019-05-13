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هيا الشعيبي تبكي مرة جديدة في "فانوس هيونة"

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:07 ص
هيا الشعيبي تبكي مرة جديدة في فانوس هيونة
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الفجر الفني
 
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بكت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مرة جديدة في حلقة الأمس من برنامجها "فانوس هيونة" المذاع على قناة atv الكويتية خلال شهر رمضان.

وفي التفاصيل، فقد تلقت هيا الشعيبي اتصالا من احدى مشاهداتها اشادت بها وبالبرنامج وقالت "انت فنانة جدا متألقة واحب اشكر القناة انها اختارتك".

ولم تستطع هيا الشعيبي اخفاء تأثرها ودموعها خاصة بعدما قالت المتصلة "كبرتي بعيني يوم ساعدتي البنت اوراد وبتقوم بالسلامة ان شاء الله" في إشارة الى الطفلة الكويتية اوراد العنزي.

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