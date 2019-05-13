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الزمالك يحدد ملعب نهائي الكونفدرالية أمام بركان

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:03 ص
الزمالك يحدد ملعب نهائي الكونفدرالية أمام بركان
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الفجر الرياضي
 
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حدد مسئولو نادى الزمالك الملعب الذي سيستضيف الكرة مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.

واستقر الزمالك على استضافة استاد برج العرب بالإسكندرية للقاء يوم 26 مايو الحالى بعد رفض استاد القاهرة استضافة اللقاء لعدم تجهيز الملعب بالشكل الكافى.

وفضّلت إدارة الزمالك خوض اللقاء على برج العرب لسعة الملعب الكبيرة جماهيريا، حيث استقرت على طلب 60 ألف مشجع خلال اللقاء لمؤازرة الفريق لحصد اللقب.
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