ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجيش الليبي يتمكن من دحر "داعش" جنوب غربي البلاد

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:00 ص
الجيش الليبي يتمكن من دحر داعش جنوب غربي البلاد
الجيش الليبي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن القوات الوطنية تمكنت من دحر عناصر داعش في الجنوب الغربي للبلاد.

 

وأوضح المسماري أن تصاعد العمليات العسكرية في طرابلس والبدء في المرحلة الثانية وانهزام وانهيار خطوط الدفاع للجماعات الإرهابية أدى إلى تحرك عناصر التنظيم الإرهابي وقيامهم باستهداف السكان ونقاط التأمين.

 

وحول معارك طرابلس كشف المسماري أن الميليشيات المسلحة تلقت هزائم متتالية، مضيفا أن تلك الميليشيات شنت غارات على مواقع الجيش الوطني باستخدام طائرات بدون طيار تركية.

 

وقال إن ميليشيات الوفاق بعد أن فقدت العديد من الطائرات بدأت تستخدم في طائرات تركية بدون طيار لقصف القوات المسلحة.

 

كما لفت المتحدث العسكري إلى أن سلاح الجو نفذ عشرات الغارات الجوية على مواقع للميليشيات خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن المليشيات الإرهابية بدأت تندثر بعد استهداف قاداتها في العاصمة.

 

Advertisements
المزيد عن: ليبيا دحر داعش داعش الجيش الليبي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا