الجيش الليبي يتمكن من دحر "داعش" جنوب غربي البلاد

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن القوات الوطنية تمكنت من دحر عناصر داعش في الجنوب الغربي للبلاد.

وأوضح المسماري أن تصاعد العمليات العسكرية في طرابلس والبدء في المرحلة الثانية وانهزام وانهيار خطوط الدفاع للجماعات الإرهابية أدى إلى تحرك عناصر التنظيم الإرهابي وقيامهم باستهداف السكان ونقاط التأمين.

وحول معارك طرابلس كشف المسماري أن الميليشيات المسلحة تلقت هزائم متتالية، مضيفا أن تلك الميليشيات شنت غارات على مواقع الجيش الوطني باستخدام طائرات بدون طيار تركية.

وقال إن ميليشيات الوفاق بعد أن فقدت العديد من الطائرات بدأت تستخدم في طائرات تركية بدون طيار لقصف القوات المسلحة.

كما لفت المتحدث العسكري إلى أن سلاح الجو نفذ عشرات الغارات الجوية على مواقع للميليشيات خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن المليشيات الإرهابية بدأت تندثر بعد استهداف قاداتها في العاصمة.