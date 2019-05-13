وزيرة السياحة تلتقي وفدا إعلاميا من أكبر الصحف اليومية الإيطالية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وفدا إعلاميا من ممثلي أكبر الصحف الإيطالية، اليومية الأكثر مبيعا في إيطاليا وهي "Corriere della sera – Repubblica – Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo"، ووكالة الأنباء الإيطالية الأولى ANSA، والمجلة الاسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni.



