ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمريكي يواجه السجن 140 عاما بعد تهديده بقتل ترامب

الإثنين 13/مايو/2019 - 08:49 ص
أمريكي يواجه السجن 140 عاما بعد تهديده بقتل ترامب
المتهم غاري غرافيل
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أظهرت وثائق قضائية، أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لرجل من ولاية كونيتيكت قال ممثلو الادعاء إنه هدد بقتل الرئيس دونالد ترامب، وأرسل إلى آخرين تهديدات ورسائل تحتوي على مسحوق أبيض مريب.

 

ووجهت 16 تهمة إلى غاري غرافيل، منها تهديد الرئيس في سبتمبر 2018، بأن أرسل مظروفاً يحتوي على مسوق أبيض، ورسالة كتب فيها بخط اليد "مُت".

 

وذكرت لائحة الاتهام أن الرجل أرسل مظاريف مشابهة إلى معبد، ومسجد، وفرع للرابطة الوطنية لدعم الملونين.

 

وقال المسؤولون، إن الرسالة زعمت أن المسحوق سم حيوي، لكن ثبت أنه غير ضار.

 

وأرسل غرافيل أيضاً رسائل بالبريد الإلكتروني، وأجرى اتصالات هاتفية هدد فيها بتفجير قنابل في فيرمونت، وواشنطن، ومواقع عديدة في كونيتيكت، منها مبانٍ حكوميةٍ ومنشأة للصحة النفسية.

 

ويواجه الرجل إذا أدين بكل التهم عقوبة قصوى بالسجن 140 عاماً.

Advertisements
المزيد عن: غاري غرافيل تهديد بقتل ترامب ترامب السجن 140 عام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا