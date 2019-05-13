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المملكة تدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية

الإثنين 13/مايو/2019 - 08:25 ص
المملكة تدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للأعمال التخريبية التي استهدفت صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك 1440هـ سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المصدر على أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

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