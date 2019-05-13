وفاة نائب أرجنتيني بعد إصابته بالرصاص في العاصمة بوينس آيرس
توفي نائب أرجنتيني، الأحد، متأثرا بجروح
أصيب بها في إطلاق، الأسبوع الماضي، أمام مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة بوينس آيرس.
وجاء الإعلان عن وفاة النائب هكتور أوليفاريس
(61 عاما) على لسان ائتلاف كامبييموس (لنغير) الحاكم الذي ينتمي له.
والتقطت كاميرات مراقبة مشاهد إطلاق النار،
وأظهرت تعرض أوليفاريس ويادون لإطلاق النار من داخل سيارة متوقفة.
وتم توقيف 6 أشخاص، بينهم رجلان، الجمعة،
على خلفية إطلاق النار الذي حدث قبل يوم، وأدى إلى مقتل الموظف الحكومي مارسيلو يادون
وقت الهجوم.
وكان يادون في ذلك الوقت يسير مع أوليفاريس
الذي أصيب في منطقة البطن، فيما قالت السلطات إنها لا تعتقد وجود دوافع سياسية وراء
إطلاق النار.
وأصيب يادون (58 عاما) 5 مرات من مسافة
قريبة عندما كان يسير أمام مبنى مجلس الشيوخ مع أوليفاريس صديق الطفولة.
ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار، لكن تقارير
صحفية في الأرجنتين رجحت أن يكون الحادث مرتبطا بعلاقة تربط يادون ببنات أحد المهاجمين
التي تصغره سنا بكثير.
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