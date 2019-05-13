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بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

الإثنين 13/مايو/2019 - 08:22 ص
بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة
أرشيفية
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تبدأ المدارس الثانوية، صباح اليوم الاثنين، تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، مباشرة دون أى مقابل مادي.

حيث يحصل الطالب على رقم جلوسه مدون على ورقة كرتونية هى جزء من الاستمارة الورقية التى قام الطالب بكتابتها فى المدرسة التابع لها خلال الفترة الماضية.

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