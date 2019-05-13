طليق ميجان ماركل يتزوج من فتاة فاحشة الثراء! (صور)

تزوج طليق دوقة ساسكس ميجان ماركل السابق من ابنة المليونير الشهير ستانفورد كورلاند.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أقيم حفل زفاف المخرج الأمريكي تريفور إنغلسون البالغ من العمر 42 عامًا وخطيبته تريسي كورلاند البالغة من العمر 31 عامًا يوم أمس السبت، في منتجع روزوود ميرامار بيتش في كاليفورنيا.





وارتدى إنغلسون في حفل الزفاف بدلة وردية زاهية وقميصًا أبيض، وأما عروسته الحسناء فاختارت ثوب زفاف من الدانتيل.





يذكر أن تريسي كورلاند هي ابنة مصرفي شهير، ويبلغ ميراثها من والدها المليونير أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني.