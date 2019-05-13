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نجم الأهلي السابق ينفعل على "شيخ الحارة" ويغادر الحلقة بعد 23 دقيقة (فيديو)

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:35 ص
نجم الأهلي السابق ينفعل على شيخ الحارة ويغادر الحلقة بعد 23 دقيقة (فيديو)
ابراهيم سعيد
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الفجر الرياضي
 
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شهدت حلقة إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق انفعالا كبيرا من اللاعب ضد "شيخ الحارة" في البرنامج الذي يذاع على قناة القاهرة والناس خلال شهر رمضان وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

 

وجاء انفعال إبراهيم سعيد، بعد توجيه "شيخ الحارة" لسؤال تم قطع الصوت خلاله حيث رد عليه اللاعب بوابل من الشتائم، ليترك بعدها الحلقة بعد أقل من 25 دقيقة من بدايتها قبل أن يعود ويستكملها من جديد.


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