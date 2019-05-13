ليلى علوي ترتدي رقبة اصطناعية! (صورة)

ظهرت الفنانة ليلى علوي، وهي ترتدي رقبة اصطناعية، خلال احتفالية الإعلامية لميس الحديدي، بعيد ميلادها.





كانت الإعلامية بوسي شلبي، نشرت صورًا من احتفال الإعلامية لميس الحديدي، بعيد ميلادها وسط نجوم ونجمات الفن، ولا سيما زوجها الإعلامي عمرو أديب.





وأظهرت الصور التي شاركتها بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، تواجد كل من الفنانين يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وهشام عباس والديفا سميرة سعيد والمطربة التونسية لطيفة.



