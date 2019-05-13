إبراهيم سعيد: أنا زملكاوي.. ووالدي من أعادني للأهلي

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عن بداياته مع القلعة الحمراء وانتقاله إلى قطاع الناشئين عندما كان عمره 14 عاما.

وقال سعيد في تصريحات خلال برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس": " أنا من عيلة زملكاوية جدا ما عدا والدي فهو أهلاوي وهو من أعادني للأهلي عندما قررت الذهاب إلى الزمالك".

وتابع: "عندما كان عمري 14 عاما ذهبت إلى قطاع الناشئين بالزمالك لكن والدي أصر على ذهابي للأهلي".