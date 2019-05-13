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لأول مرة.. إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة مدوية بشأن رحيله عن الأهلي

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:08 ص
لأول مرة.. إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة مدوية بشأن رحيله عن الأهلي
ابراهيم سعيد
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الفجر الرياضي
 
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فجر إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق مفاجأة مدوية بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء وانتقال بعدها إلى الغريم التقليدي الزمالك.

 

وقال سعيد في تصريحات خلال برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس": " قبل أن أرحل عن الأهلي تعرضت لبعض المضايقات وكانت هناك رواسب كثيرة من أهمها عدم تعامل محمود الخطيب وقتها معي بالشكل الأمثل".

 

وتابع: "صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق جلس معي وأكد لي أنني سأجلس مع عدلي القيعي وقتها ومحمود الخطيب تعامل معي بشكل غير جيد".

 

وواصل: "كابتن إكرامي جاء أيضا وتفاوض معي بعد عودتي من جديد للأهلي ووفاة صالح سليم لكني شعرت بأن هناك حالة من التطفيش لي لأن العرض لم يكن جيدا ومناسبا لي".

 

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