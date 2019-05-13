بحضور نجوم الفن.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها عمرو أديب (صور)





نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورًا من احتفال الإعلامية لميس الحديدي، بعيد ميلادها وسط نجوم ونجمات الفن، ولا سيما زوجها الإعلامي عمرو أديب.





وأظهرت الصور التي شاركتها بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، تواجد كل من الفنانين يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وهشام عباس والديفا سميرة سعيد والمطربة التونسية لطيفة.





كما حضرت ليلى علوي ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ولبلبة ومنال سلامة وصابرين ودينا والمطربة اللبنانية كارول سماحة والإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبد الغني، وغيرهن.











