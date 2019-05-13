ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بحضور نجوم الفن.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها عمرو أديب (صور)

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:55 ص
بحضور نجوم الفن.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها عمرو أديب (صور)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورًا من احتفال الإعلامية لميس الحديدي، بعيد ميلادها وسط نجوم ونجمات الفن، ولا سيما زوجها الإعلامي عمرو أديب.

وأظهرت الصور التي شاركتها بوسي شلبي، عبر حسابها  بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، تواجد كل من الفنانين يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وهشام عباس والديفا سميرة سعيد والمطربة التونسية لطيفة.

كما حضرت ليلى علوي ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ولبلبة ومنال سلامة وصابرين ودينا والمطربة اللبنانية كارول سماحة والإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبد الغني، وغيرهن.



بحضور نجوم الفن.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها عمرو أديب (صور)
بحضور نجوم الفن.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها عمرو أديب (صور)
بحضور نجوم الفن.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها عمرو أديب (صور)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا