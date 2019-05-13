الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:53 ص
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يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.
كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية ستنخفض صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.
وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ أول الأمس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وسيستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع حيث قد تصل درجة الحرارة على القاهرة بنهاية الأسبوع إلى 39 درجة.
وأشار "عبدالعال"، إلى أننا سنشهد طقس شديد الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية الأيام القادمة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل من سمات فصل الربيع.
وأضاف أن مصر تتعرض لمنخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية، وهو أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، مناشدا المواطنين عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.
وأشار "عبدالعال"، إلى أننا سنشهد طقس شديد الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية الأيام القادمة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل من سمات فصل الربيع.
وأضاف أن مصر تتعرض لمنخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية، وهو أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، مناشدا المواطنين عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.
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