نتائج الجولة 37 من الدوري الإسباني.. خسارة جديدة للريال وفوز مريح لبرشلونة

أعاد برشلونة بعضاً من البسمة إلى وجوه جماهيره المحبطة، بعدما حقق فوزاً معنوياً 2-0 على ضيفه خيتافي يوم الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستغل فالنسيا تعثر خيتافي، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفوزه المستحق 3-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة ذاتها.

في المقابل، أهدر إشبيلية نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على التأهل لدوري الأبطال، بتعادله المخيب 1-1 مع مضيفه أتلتيكو مدريد.

وعاد ريال مدريد لنتائجه المهتزة في المسابقة، عقب تلقيه هزيمته الحادية عشر في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته المستحقة 1-3 أمام مضيفه ريال سوسييداد.

وبات جيرونا الفريق الثالث الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية برفقة رايو فاياكانو وهويسكا، عقب خسارته 1-2 أمام ضيفه ليفانتي.

وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم عن فوز أتلتيك بلباو 3-1 على ضيفه سلتا فيغو، وإسبانيول على مضيفه ليغانيس 2-0، وفياريال على ضيفه إيبار 1-0، وبلد الوليد على مضيفه رايو فاياكانو 2-1، فيما تعادل ريال بيتيس 1-1 مع ضيفه هويسكا.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حسم تتويجه باللقب في وقت سابق، إلى 86 نقطة في الصدارة، ليعيد بعضاً من الهدوء إلى أروقته عقب خروجه الموجع من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بخسارته 3-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام ليفربول الإنجليزي.

من جانبه، تجمد رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 58 نقطة في المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة خلف بلنسية، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.