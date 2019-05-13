اليوم.. محمود وحيد يخضع لاختبار طبي قبل مران الأهلي

يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد تعرض لنزلة برد حرمته من خوض تدريبات الكرة أول أمس رفقة مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة سموحة، التي أقيمت أمس وحسمها الفريق بهدف نظيف، حيث اكتفى اللاعب بأداء جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي.

ويستأنف الأهلي، تدريباته في العاشرة مساء اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.