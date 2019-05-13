اليوم.. مارتن لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون مساء اليوم الإثنين قبل انطلاق المران المسائي؛ استعدادًا لمواجهة إنبي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يجتمع لاسارتي مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة إنبي، وكذلك الحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سموحة التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدف نظيف.

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.