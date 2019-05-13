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محمد صبحي: إمكانياتي لا تسمح بتولي منصب وزير.. ورفضت "الثقافة" 4 مرات

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:01 ص
محمد صبحي: إمكانياتي لا تسمح بتولي منصب وزير.. ورفضت الثقافة 4 مرات
الفنان محمد صبحي
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نعيم يوسف
 
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قال الفنان محمد صبحي، إنه لا يحب التواجد في منصب حكومي، لافتا إلى أنه رفض منصب وزير الثقافة أربعة مرات.

وأضاف "صبحي"، في لقائه مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن وزير الثقافة أو التعليم، هو صانع للثقافة والتعليم، ولكنه هو (محمد صبحي) صانع للثقافة ولا يريد حرمان نفسه من ذلك.

ولفت إلى أن إمكانياته لا تسمح بتولي المنصب، مشيرا إلى أنه بالنسبة لوزارة التعليم فهناك الدكتور طارق شوقي يقوم بتطوير حقيقي لها.
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المزيد عن: وزارة الثقافة وزارة التعليم محمد صبحي عايشة شو
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