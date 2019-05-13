محمد صحبي: هناك مؤامرة لتقسيم الوطن العربي
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:13 ص
نعيم يوسف
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قال الفنان محمد صبحي، إنه مؤمن جدًا بنظرية المؤامرة، لافتا إلى أن هذا في التاريخ وليس الحياة.
وأضاف "صبحي"، في لقائه مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هناك مؤامرة لتقسيم الوطن العربي، وهناك خريطة بالألوان منشورة على ذلك.
ولفت إلى أن البعض قد يشكك في ذلك ولكنه حدث وتم تقسيم بعض البلدان بالفعل.
وأضاف "صبحي"، في لقائه مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هناك مؤامرة لتقسيم الوطن العربي، وهناك خريطة بالألوان منشورة على ذلك.
ولفت إلى أن البعض قد يشكك في ذلك ولكنه حدث وتم تقسيم بعض البلدان بالفعل.
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