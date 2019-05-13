المعلق الإنجليزي سام ماتيرفيس لـ"الفجر الرياضي": السيتي لا يرحم وصلاح مؤثر مع ليفربول هذا الموسم

"مانشستر سيتى يستحق اللقب فهو فريق لا يرحم" ، بهذه الكلمات بدأ "سام ماتيرفيس" المعلق الإنجليزى الشهير بقنوات "Itv Sport"، حديثه لـ" الفجر الرياضي" عقب نهاية مباريات الدورى الإنجليزى وتتويج السيتى باللقب على حساب ليفربول وتتويج المصرى محمد صلاح بلقب هداف البريميرليج.

وأضاف سام قائلا: "أعتقد أن مانشستر سيتي يستحق اللقب هذا الموسم، بشكل عام بعد نهاية رائعة للدورى، فهو فريق لا يرحم خلال مبارياته هذا الموسم قدم كل شئ".

وتابع المعلق الشهير: " قام أيضا مانشستر سيتى بإنجاز يضاف لتاريخه بربط إنجاز الفوز بالدورى الموسم الماضي بالموسم الحالي أيضا والفوز لموسمين متتاليين.

وعن ليفربول الموسم الحالي، قال: " ليفربول هذا الموسم استطاعوا أن يسدوا الفجوة التى كانت متواجدة فى الأعوام السابقة، وكان الفكر ممتاز هذا الموسم، وكانوا قريبين من الفوز بكل شئ هذا العام".

وعن موسم الدولى المصري محمد صلاح وتتويجه بلقب هداف الدورى الإنجليزى لموسمين متتاليين، قال ماتيرفيس :" محمد صلاح ليس غزير الإنتاج هذا الموسم، ولكن كان مؤثرا وكذلك، السنغالى ساديو ماني كان في أفضل حالاته في النصف الثاني من الموسم، وموسمهم لم ينته بعد".