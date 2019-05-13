ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)

الإثنين 13/مايو/2019 - 05:56 ص
الجمهور التونسي لـدرة بعد المايسترو: مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements


غرد عدد من متابعي مسلسل "المايسترو" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمنشورات تشيد بعودة الفنانة التونسية درة، لموطنها تونس وتقديم مسلسل تونسي يحمل اسم "المايسترو" ويرصد "الفجر الفني" أبرز التعليقات ومن أبرزها: "مرحبا بعودتك للدراما التونسية".


المايسترو" بطولة درة، وأحمد الحفيان، وفتحي الهداوي، وغانم الزرلي، وجيهة جندوبي، شاكرة رماح، رياض حمدي، منتصر التبّان، مريم حسن، سناء الحبيب، مالك بن سعد، نذير بواب، حكيم بومسعودي، وهو تأليف عماد الدين الحكيم، من إخراج الأسعد الوسلاتي.



الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا