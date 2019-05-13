الجمهور التونسي لـ"درة" بعد "المايسترو": مرحبا بعودتك للدراما التونسية (صور)





غرد عدد من متابعي مسلسل "المايسترو" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمنشورات تشيد بعودة الفنانة التونسية درة، لموطنها تونس وتقديم مسلسل تونسي يحمل اسم "المايسترو" ويرصد "الفجر الفني" أبرز التعليقات ومن أبرزها: "مرحبا بعودتك للدراما التونسية".





المايسترو" بطولة درة، وأحمد الحفيان، وفتحي الهداوي، وغانم الزرلي، وجيهة جندوبي، شاكرة رماح، رياض حمدي، منتصر التبّان، مريم حسن، سناء الحبيب، مالك بن سعد، نذير بواب، حكيم بومسعودي، وهو تأليف عماد الدين الحكيم، من إخراج الأسعد الوسلاتي.



