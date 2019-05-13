ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تصادم سيارتين ملاكي وأجرة أعلى الطريق الدائري

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:16 ص
تصادم سيارتين ملاكي وأجرة أعلى الطريق الدائري
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة أعلى الطريق فى الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى بالمحور بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
Advertisements
المزيد عن: حوادث حادث تصادم الطرئق الدائري اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا