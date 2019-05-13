تصادم سيارتين ملاكي وأجرة أعلى الطريق الدائري

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة أعلى الطريق فى الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى بالمحور بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.