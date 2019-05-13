صدام ناري لنهضة بركان ضد الوداد في البروفة الأخيرة قبل موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية
الإثنين 13/مايو/2019 - 05:25 ص
محمد أيمن
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يستضيف اليوم الإثنين فريق نادي نهضة بركان ضيفه الوداد في المباراة التي ستجمع الفريقين لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإحترافي المغربي لكرة القدم.
ويسعى فريق نادي الوداد في تلك المباراة
لاستعادة الانتصارات التي تغيب عن الفريق خلال المباريات الثلاثة الماضية من عمر بطولة
الدوري.
في المقابل يدخل نهضة بركان المباراة بنية
الفوز ولا شيء غيره من أجل الوصول إلى المربع الذهبي من أجل العودة للبطولات الأفريقية
الموسم المقبل.
كما يسعى بركان إلى مصالحة الجماهير بعد
الهزيمة الثقيلة والقاسية التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية ضد فريق نادي آسفي
بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وستكون المباراة البروفة الأخيرة للفريق
قبل مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الأسبوع
المقبل.
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