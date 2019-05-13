ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في "كلبش3": "هجام بس عسل" (صور)

الإثنين 13/مايو/2019 - 05:30 ص
الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في كلبش3: هجام بس عسل (صور)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements


أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل "كلبش3" لموسمه الثالث على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "فيسبوك" و "تويتر" بأداء الفنان أحمد العوضي، في شخصية "بروسلي" وذلك ضمن أحداث مسلسل "كلبش3".


حيث يجسد دور "هجام" ويتعاون مع "سليم الأنصاري" أمير كرارة ومازحه البعض بجملة "هجام بس عسل"، ويرصد "الفجر الفني" أبرز التعليقات على دوره.


كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في البطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم.



الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في "كلبش3": "هجام بس عسل" (صور)
الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في "كلبش3": "هجام بس عسل" (صور)
الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في "كلبش3": "هجام بس عسل" (صور)
الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في "كلبش3": "هجام بس عسل" (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا