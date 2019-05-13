الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في "كلبش3": "هجام بس عسل" (صور)





أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل "كلبش3" لموسمه الثالث على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "فيسبوك" و "تويتر" بأداء الفنان أحمد العوضي، في شخصية "بروسلي" وذلك ضمن أحداث مسلسل "كلبش3".





حيث يجسد دور "هجام" ويتعاون مع "سليم الأنصاري" أمير كرارة ومازحه البعض بجملة "هجام بس عسل"، ويرصد "الفجر الفني" أبرز التعليقات على دوره.



