اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة إنبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري العام.

وكان الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس عقب الفوز على سموحة، بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.