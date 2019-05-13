الجمهور عن لقاء محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز: "أجيال بتسلم بعضها" (صورة)

أشاد رواد السوشيال ميديا بلقاء الفنانين الشابين محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز في مسلسل "هوجان" اللذان يتشاركان بطولته في سباق رمضان الدرامي لعام ٢٠١٩.

واعتبر عدد من نشطاء موقع "فيسبوك" أن لقاء الفنانين الشابين هو امتداد لوالديهما الزعيم عادل إمام والساحر محمود عبدالعزيز، مؤكدة أنهما مثال حي على أن الأجيال تسلم بعضها.





مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي.



