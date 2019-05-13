ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجمهور لـ"عائشة بن أحمد" بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور)

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:48 ص
الجمهور لـعائشة بن أحمد بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

شن عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي هجوما علي الفنانة عائشة بن أحمد، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "أبو جبل" وخاصة بعد مشهد حرق أبنائها حيث لم يستوعب الجمهور رد فعلها واعتبروه رد فعل لا يناسب الموقف.


وقام "الفجر الفني" برصد عدد من تعليقات الجمهور علي المشهد سواء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو موقع الصور الشهير "إنستجرام" وطالبها الجمهور بترك الفن إذا لم تعمل على تطوير نفسه.


المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته مع مصطفي شعبان عدد من الغنانين منهم محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد علي رزق، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.


الجمهور لـ"عائشة بن أحمد" بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور)
الجمهور لـ"عائشة بن أحمد" بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور)
الجمهور لـ"عائشة بن أحمد" بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا