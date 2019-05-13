الجمهور لـ"عائشة بن أحمد" بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور)
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:48 ص
يارا أحمد
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شن عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي هجوما علي الفنانة عائشة بن أحمد، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "أبو جبل" وخاصة بعد مشهد حرق أبنائها حيث لم يستوعب الجمهور رد فعلها واعتبروه رد فعل لا يناسب الموقف.
وقام "الفجر الفني" برصد عدد من تعليقات الجمهور علي المشهد سواء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو موقع الصور الشهير "إنستجرام" وطالبها الجمهور بترك الفن إذا لم تعمل على تطوير نفسه.
المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته مع مصطفي شعبان عدد من الغنانين منهم محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد علي رزق، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.
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