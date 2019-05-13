الجمهور لـ"عائشة بن أحمد" بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور)





شن عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي هجوما علي الفنانة عائشة بن أحمد، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "أبو جبل" وخاصة بعد مشهد حرق أبنائها حيث لم يستوعب الجمهور رد فعلها واعتبروه رد فعل لا يناسب الموقف.