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تصريح مثير من محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:44 ص
تصريح مثير من محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول
محمد صلاح
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وكالات
 
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قال لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، إن فريقه سيسعى الموسم المقبل للصراع على لقب الـ"بريميير ليغ" من جديد.

 

وذهب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، إلى مانشستر سيتي بفوزه على برايتون 4-1.

 

وقال صلاح الذي فاز فريقه اليوم على وولفرهامتون: "خسرنا مباراة واحدة فقط هذا الموسم، قدمنا كل ما لدينا وجمعنا 97 نقطة، سنصارع الموسم المقبل على اللقب".

 

وأنهى صلاح البطولة هدافاً لها بالاشتراك مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، بـ22 هدفاً.

 

وتتبقى لليفربول فرصة الصراع على لقب دوري الأبطال هذا الموسم حينما يواجه مواطنه توتنهام في نهائي البطولة في الأول من الشهر المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

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