عودة أحمد فهمي وهنا الزاهد من العصر الفرعوني في سابع حلقات "الواد سيد الشحات"
شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" عودة كل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر العرب إلى العصر الحالي بعد تمكنه من العودة عبر آلة الزمن من العصر الفرعوني.
واستطاع "سيد" سرقة تمثال فرعوني صغير لكي يبعه حتى يتمكن من سداد أموال السحاوي، لكن تاجر الأنتيكات رفض شرائه لأنه حديث الصنع، وثمنه بخمسين جنيه، اشترى بهم كشري لهم.
واكتشف "سيد" و"فخر" أن والدهم "رزق" يشحت بالشوارع، فأعادوه إلى منزلهم، لكنه أخبرهم بأنه أضاع أموال السحاوي التي سرقها بعدما نصبت عليه زوجته السابقة ميمي.
وانتهت الحلقة بتدبير كل من سيد وريتاج وفخر خطة للإيقاع بميمي واستعادة الأموال.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).