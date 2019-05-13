عودة أحمد فهمي وهنا الزاهد من العصر الفرعوني في سابع حلقات "الواد سيد الشحات"





شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" عودة كل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر العرب إلى العصر الحالي بعد تمكنه من العودة عبر آلة الزمن من العصر الفرعوني.





واستطاع "سيد" سرقة تمثال فرعوني صغير لكي يبعه حتى يتمكن من سداد أموال السحاوي، لكن تاجر الأنتيكات رفض شرائه لأنه حديث الصنع، وثمنه بخمسين جنيه، اشترى بهم كشري لهم.



