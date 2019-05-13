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اليوم.. معارضة تامر عاشور على حبسه سنة بتهمة "التهرب الضريبي"

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:33 ص
اليوم.. معارضة تامر عاشور على حبسه سنة بتهمة التهرب الضريبي
تامر عاشور
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مروة هيكل
 
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تستأنف اليوم الاثنين، محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه. 

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و 269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة «أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني».

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