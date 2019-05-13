اليوم.. معارضة تامر عاشور على حبسه سنة بتهمة "التهرب الضريبي"
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:33 ص
مروة هيكل
Advertisements
Advertisements
تستأنف اليوم الاثنين، محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و 269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة «أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني».
Advertisements
المزيد عن: تهرب ضريبي تامر عاشور اخبار مصر
- تأجيل استئناف توفيق عكاشة على اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة
- اليوم.. القضاء يفصل فى استئناف بوسى على حكم حبسها
- الحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لـ"تامر عاشور" وتغريمه قيمة الضريبة المستحقة عليه
- حبس تامر عاشور سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لتهربه من الضرائب
- سما المصري تفتح النار على تامر عاشور بعد حبسه بتهمة التهرب الضريبي
- عاجل.. تامر عاشور يرد على حكم حبسه بكشف حقيقة تهربه الضريبي
- تامر عاشور يستأنف على حكم حبسه سنة.. و15 أبريل أولى الجلسات
- اليوم.. النظر في معارضة تامر عاشور على حكم حبسه عاما
- تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه بتهمة التهرب الضريبي
- عاجل.. الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ "سعد الصغير"