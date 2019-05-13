"المحظوظ" ميندي الذي يتوج ببطولة كل 3 مباريات ونصف

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، وذلك عقب فوزه على فريق برايتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من البريميرليج.

وغاب الظهير الفرنسي بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي عن صفوف الفريق منذ شهر يناير الماضي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، ويعد ميندي من أكثر اللاعبين تعرضا للإصابات في المواسم الأخيرة.

ويعد ميندي الرجل الأكثر حظا في كرة القدم خلال ال12 شهر الماضية، حيث توج الفرنسي بستة ألقاب في هذه الفترة، وهناك بطولة أيضا يوم السبت القادم عندما يلاقي فريقه، منافسه فريق واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

‏وحقق بينجامين لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضي والحالي، وأيضا بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية خلال الموسمين، والدرع الخيرية مرة واحدة في بداية الموسم الحالي، وتوج بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا في روسيا 2018.

ومع كل هذه البطولات لم يشارك ميندي إلا خلال 22 مباراة فقط، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها في السنوات الأخيرة، ولكنه كان مع منتخب فرنسا بشكل طبيعي في كأس العالم الماضي.

ويفوز الظهير الفرنسي بهذا المعدل ببطولة كل 3 مباريات ونصف يلعبها مع المنتخب أو فريقه مانشستر سيتي في موسمي 2018 و2019.

يذكر أن مانشستر سيتي أنهى الموسم الحالي في صدارة الترتيب برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.