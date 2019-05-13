سامي مغاوري ضيف الحلقة السابعة من "الواد سيد الشحات"





حل الفنان سامي مغاوري، ضيف شرف الحلقة السابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يُعرض على قنوات DMC، حيث جسد شخصية رزق، والد كل من سيد وفخر الشحات.





وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



