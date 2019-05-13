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إندلاع النيران في حوش للماشية بسوهاج

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:58 ص
إندلاع النيران في حوش للماشية بسوهاج
حريق
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سليم الهواري
 
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أخمدت الحماية المدنية بسوهاج حريقآ بإحدى الأراضى بمركز البلينا، ذلك بعد إندلاع النيران فى "حوش للماشية"، ما أدى الى نفوق عدد رأس ماشية وعدد"2" رأس أغنام واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتعود الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة البلينا بنشوب حريق بحوش بناحية البورة دائرة المركز وعلى الفور انتقل النقيب حاتم عبد الحق معاون أول قسم البلينا بالمركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش، حيث تطايرت النيران، نتيجة شدة الرياح لحوشين مجاورين، وتم السيطرة علي الحريق، وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قرروا وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، من توصيلات عشوائية بحوش الأول، من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.
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