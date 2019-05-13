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باحث: المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ضد الأنشطة التخريبية الإيرانية

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:51 ص
باحث: المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ضد الأنشطة التخريبية الإيرانية
علم إيران
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نعيم يوسف
 
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قال محمد عباس ناجي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات، إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ضد الأنشطة التخريبية التي تقوم بها إيران.

وأضاف "ناجي"، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الأنشطة قريبة من ميناء الفجيرة الذي يشهد حركة خروج النفط، وهذا يتسق مع تهديدات إيران بأنه حال فرض عقوبات على بيع النفط الخاص بها لن تترك دولة تبيع النفط في المنطقة.

وتابع الباحث في مركز الأهرام للدراسات، أن إيران تحاول توجيه رسالة بأنها قريبة من ذلك، لافتا إلى أنه يتوقع رد أكبر من دول الخليج، مشددًا على أن إيران لا تفهم غير لغة القوة.
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المزيد عن: النفط الخليج إيران أنشطة تخريبية
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