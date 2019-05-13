عدلي رسلان يمنح لاعبي الحمام مهلة حتي نهاية رمضان لمناقشة العروض
الإثنين 13/مايو/2019 - 03:56 ص
أحمد تيتو
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طلب عدلي رسلان رئيس نادي الحمام من سيد زهران مدير الكرة بالنادي مخاطبة جميع لاعبي الحمام المرتبطين بعقود مع النادي بأن أي لاعب يمتلك عرض للرحيل عليه أن يتقدم النادي الراغب في التعاقد معه بإرسال فاكس رسمي للنادي لبحث العرض سواء بالموافقة أو الرفض.
وأمهل عدلي رسلان مهلة للاعبين حتي نهاية
شهر رمضان وأكد أن النادي لن يناقش أي عرض بخصوص أي لاعب بعد نهاية هذه المهلة ولن
يسمح لأي لاعب بالتحدث بأي عرض بعد نهاية شهر رمضان للتركيز في بداية الإعداد الموسم
الجديد وإرسال القائمة الأولي للفريق.
ويفاضل نادي الحمام بين بعض المدربين للاستقرار
علي المدير الفني الجديد الذي سيخوض الموسم الجديد مع نادي الحمام.
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