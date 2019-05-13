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شاهد.. ما الذي سرقه أحمد فهمي من الفراعنة قبل عودته للعصر الحالي في "الواد سيد الشحات" (فيديو)

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:59 ص
شاهد.. ما الذي سرقه أحمد فهمي من الفراعنة قبل عودته للعصر الحالي في الواد سيد الشحات (فيديو)
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شيماء عطية
 
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استطاع سيد الشحات والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي في مسلسل "الواد سيد الشحات" سرقة تمثال فرعوني صغير قبل عودته من العصر الفرعوني عبر آلة الزمن، متخيلًا أن التمثال سيجعله غنيًا، ولكن وزنه وحداثته لم تثمنه بأكثر من خمسين جنيه.


وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.


"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).


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