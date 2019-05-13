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محلل سياسي: استمرار التصعيد بين إيران وأمريكا لن ينتهى على خير

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:46 ص
محلل سياسي: استمرار التصعيد بين إيران وأمريكا لن ينتهى على خير
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 حذر المستشار محمد سالم المحلل السياسي، من تطور لغة التلاسن بين إيران وأمريكا، خاصة بعد عبور حاملات الطائرات الأمريكية قناة السويس أمس الأول متجهة إلى  الخليج العربي وهو ما ينذر بحرب شاملة قد تجتاح منطقة الشرق الأوسط.


وأضاف سالم، أن استمرار التصعيد بين إيران وأمريكا لن ينتهى على خير خاصة وأن الإعلام أصبح ذراع شديد يؤجج النار بين الطرفين.


وتساءل عن حجم الخسائر التي قد تلحق بالاقتصاد العربي والبورصات العالمية جراء البدء في توجيه ضربة للداخل الايراني.


 واستبعد أن تبدأ امريكا في توجيه ضربة منفردة ولكنها ستستقطب قوي عالمية أخرى في إطار دول حلف الأطلسي و من بينها دول عديد متعاقدة علي النفط الإيراني بينها دول أوروبية وآسيوية لها تأثير في السياسة الدولية وكذلك لها تأثير في الاقتصاد العالمي هو ما يتسبب في وضع عراقيل ومحاذير كبير في حالة الدعوة الي حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

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