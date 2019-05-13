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دنيا سمير غانم تحقق حلم ميكانيكي فى الارتباط بحبيبته

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:41 ص
دنيا سمير غانم تحقق حلم ميكانيكي فى الارتباط بحبيبته
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مريم الشريف
 
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حققت "بيلا" دنيا سمير غانم، التي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل "بدل الحدوتة 3" حلم ميكانيكى سيارات ويدعى "لامبودي" ويجسد دوره الفنان محمد ثروت، فى الزواج من حبيبته "ماري" الصماء، ابنه رجل أعمال شهير.

بدأت أحداث حلقة اليوم من المسلسل، بخطف "لامبودي" لـ"ماري" من أجل اجبار والداها على زواجها منه، وأثناء رحلة الخطف أعجبت "ماري" به بعدما وجدته شهم وجدع، إضافة إلى رفضه أموال والدها لإعادتها، طالبًا منه الموافقة على زواجهما.

ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.


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