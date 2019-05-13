مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

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لقى شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين بجروح وإشتباه بكسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بعزبة أحمد سليمان التابعة لقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ابو حمص المركزى.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة أحمد سليمان بقرية بركة غطاس بدائرة المركز وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين مقتل "فؤاد على بسيونى ابوالخير" ٤٥ عامًا ومقيم بعزبة احمد سليمان البحرية، متأثرا بإصابته بطلق نارى "بجرح نافذ طوله ٤ سم بالبطن، وأصيب كل من "سمير عيسى على بسيونى ابوالخيرط 30 عاما، بجرح قطعى باعلى الجبهة من الناحية اليمنى، واشتباه كسر بالذراع الايسر، و"عيسى على بسيونى ابوالخير" 54 عاما، مصاب بجرح قطعى بفروة الراس من الناحية اليسرى طوله ١٠ سم ومن الناحية اليمنى طوله ٤ سم، و"كريم محمد عبدالخالق" 15 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الايمن.



تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ابو حمص المركزى تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.