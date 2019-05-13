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خاص| وزير الصحة الأسبق يكشف عن أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:07 ص
خاص| وزير الصحة الأسبق يكشف عن أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان
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منى صموئيل – تصوير: ياسمين عليوة
 
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تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بأي أنشطة بدنية أو رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة العظام وقوتها على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الجراحة والعظام، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور عادل العدوي، إن أشعة الشمس هى المصدر الرئيسى لفيتامين D، وينصح التعرض للاشعة فوق البنفسجية فى الصباح الباكر وما قبل الغروب، ولا ينصح على الاطلاق التعرض لشمس الظهيرة.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أيضًا أن ممارسة رياضة المشي هامة جدًا بعد الإفطار أو بعد تأدية شعائر صلاة التراويح، موضحًا، المشي يساعد على الهضم ويساعد ايضًا على الامتصاص، كما ان الحركة فى حد ذاتها هى المحرك الأساسي والمحفز للخلايا المسئولة عن إعادة بناء العظام.

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