أحمد فهمي يداعب الهضبة عمرو دياب في "الواد سيد الشحات"

حلت الفنانة إيناس مكي، ضيفة شرف الحلقة السابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يُعرض على قنوات DMC، حيث جسدت شخصية ميمي التي نصبت على رزق والد سيد الشحات، وسرقة أمواله.





وشهدت الحلقة مداعبة أحمد فهمي للهضبة عمرو دياب، حيث ارتدى فهمي البلوفر الشهير الذي ارتداه الهضبة عام ٢٠٠٠ في كليب "تملي معاك"، وظهر بلوك شبيه له.



